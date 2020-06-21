Рынска показала подросшую дочь

Блогер и писательница не нарадуется на маленькую красавицу Евгению.

После появления на свет малышки Жени Божена Рынска регулярно показывает подписчикам дочурку и делится с ними всеми проблемами материнства. Журналистка рассказывает и про то как нелегко уложить Евгению спать, и про то, как у ребёнка начинают резаться первые зубки. Сегодня мама новорождённой малышки решила продемонстрировать поклонникам ее и дочуркино сходство.

@bozhenarynska

«Это Женечка смотрит на меня. Только что целовала ее в щечки. Расцветает она с каждым днём, и вот тут уже она похожа на меня глазами», — оставила комментарий Божена.

«Мамина принцесса. Пусть будет в ее жизни только счастье, а мама будет всегда рядом опорой», «Ромашка спасибо, Боженочка, что разделяете с нами Вашу радость и даёте веру в лучшее», «Красавица. Интеллектуальная сдержанная красавица-я бы так сказала.))», «Утонуть в глазах», — разделяют радость матери подписчики. (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)