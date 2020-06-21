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Настя Задорожная обнажилась для новой фотосессии 

Клео.Ру и ещё 3 2 часа назад
Настя Задорожная обнажилась для новой фотосессии
Фото: Клео.Ру
34-летняя актриса поделилась новым снимком, который привел фанатов в восторг. На нем Задорожная позирует практически раздетая, а ее интимные места прикрыты цветами.
Новая съемка Насти Задорожной оказалась более чем провокационной. Девушка разделась на камеру и, приняв удобную позу на качелях, показала свои соблазнительные формы. Все самое «интересное» Настя прикрыла цветами, которые, как потом оказались, держались на скотче. К слову, самой артистке такая фотосессия не понравилась, о чем она честно рассказала подписчикам.
«А что я сама больше всего не люблю? Фэйк. За это, например, не люблю подобные фотосессии. Журнал и стиль съёмки, сразу оговорюсь, тут совершенно не причём. Но если разобраться детально: фотообои, псевдокачельки и «лютики» на скотче», — прокомментировала Настя.
@stasya_ru
Она поведала обратную сторону красивой фотографии — оказалось, что в такой позе ей было крайне неудобно находиться, но приходилось терпеть несколько часов. Цветы все время разлетались из-за вентилятора, да и прическу затем пришлось укладывать заново.
Поклонники все же отметили, что на фото Настя выглядит эффектно. Они напомнили актрисе поговорку «красота требует жертв». Фолловеры заметили, что на фото Настя напоминает некую лесную богиню или нимфу. Образ этот ей явно идет — фанаты оценили. Хотя некоторые все же возмутились и посоветовали не участвовать в таких съемках, раз Задорожной они не нравятся.
В свою очередь, Настя ответила, что есть масса вещей, которые доставляют ей дискомфорт. Но она не может просто так взять и не замечать их, ведь для ее работы такие фотосессии крайне важны.
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Звёзды , Настя Задорожная
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