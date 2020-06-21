26-летняя Анастасия Костенко подарила своему возлюбленному футболисту Дмитрию Тарасову двоих детей: их старшей дочери Милане в июле исполнится два годика, в семье также подрастает крошка Ева. В беседе с поклонниками модель из Ростова-на-Дону подняла важную для нее тему. Светская львица подметила, что вред ли сможет смириться с неверностью мужу. И это при том, что спортсмен не давал избраннице повода для ревности. Костенко заверила, что в случае измены, она не простит Дмитрия.

«Измена — вранье самому себе», — отметила Анастасия, добавив, что взрослые люди должны думать головой и быть честными перед самими собой.

При этом возлюбленная Тарасова дала понять, что она не осуждает тех, кто сумел простить неверность второй половинки. Костенко уточнила, что каждый сам решает, как ему жить. И тут любое давление совершенно не уместно. Ко всему прочему, Анастасия решила поделиться личной истории, заявив, что и она сталкивалась с предательством. Все это произошло еще до знакомства с Дмитрием. Сейчас возлюбленная спортсмена понимает, что едва ли сможет простить такое. Костенко заверила, что ей искренне жаль всех тех, кто столкнулся с изменой и пережил весь этот кошмар.