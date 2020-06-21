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Михаил Ефремов отказался посещать могилу матери 

Мария Сергеева 2 часа назад
Фигурант резонансного дело о ДТП актер Михаил Ефремов отказался посещать могилу своей матери. 25 июня исполнится ровно год с момента ее ухода из жизни, однако артист, находящийся под домашним арестом, желания поехать на кладбище не показывает. Об этом сообщает адвокат актера Эльман Пашаев.
«Михаил Ефремов — очень законопослушный человек. На нем браслет, с утра до вечера он находится под контролем сотрудников ФСИН. Я хотел добиться того, чтобы Михаил хотя бы на час смог съездить на могилу матери, потому что он ее очень любит. Но Ефремов сам сказал: «Я буду мучиться дома!» Закон он нарушать не хочет», — рассказал юрист.
По его словам, в настоящее время СМИ расставляют акценты таким образом, чтобы представить Михаила Олеговича злостным нарушителем, однако он никогда не привлекался к ответственности. Правозащитник поясняет, что у актера есть только административные штрафы за неоплаченную парковку, добавляя, что после инцидента Ефремов бросил пить.
«Сейчас многие о нем говорят как о хроническом алкоголике. Но это не так. Да, он выпивал на мероприятиях, по праздникам, но хронического заболевания у него нет. После трагедии он вообще не пьет», — отметил Пашаев, которого цитирует «Собеседник».
Ранее "Рамблер" писал о том, зачем Ефремов сел пьяным за руль.
Женский форум 41
Звёзды , Видео , Михаил Ефремов , ФСИН , ИД "Собеседник"
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