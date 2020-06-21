Фигурант резонансного дело о ДТП актер Михаил Ефремов отказался посещать могилу своей матери. 25 июня исполнится ровно год с момента ее ухода из жизни, однако артист, находящийся под домашним арестом, желания поехать на кладбище не показывает. Об этом сообщает адвокат актера Эльман Пашаев.

«Михаил Ефремов — очень законопослушный человек. На нем браслет, с утра до вечера он находится под контролем сотрудников ФСИН. Я хотел добиться того, чтобы Михаил хотя бы на час смог съездить на могилу матери, потому что он ее очень любит. Но Ефремов сам сказал: «Я буду мучиться дома!» Закон он нарушать не хочет», — рассказал юрист.

По его словам, в настоящее время СМИ расставляют акценты таким образом, чтобы представить Михаила Олеговича злостным нарушителем, однако он никогда не привлекался к ответственности. Правозащитник поясняет, что у актера есть только административные штрафы за неоплаченную парковку, добавляя, что после инцидента Ефремов бросил пить.