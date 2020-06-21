В новом интервью журналу Vogue 45-летняя актриса и филантропка рассказала о своей гуманитарной деятельности. Анджелина Джоли размышляет о своей семейной жизни, о том, что усыновление это «удивительное путешествие, которое нужно пройти» и о том, что беженцы должны иметь «защиту, когда это необходимо».
За то время, что актриса работала с Организацией Объединенных Наций по делам беженцев, Джоли заявила, что она стала свидетелем отсутствия воли к защите основных прав человека, а также отсутствия дипломатии и подотчетности. Многие люди извлекают выгоду из хаоса разбитых, зависимых стран и это вызывает у нее отвращение.
При этом Анджелина отметила, что с другой стороны, она также видит удивительную щедрость по отношению к беженцам во многих странах и необычайную силу и стойкость самих беженцев.
«Во всем мире люди бегут от газовых атак, изнасилований, калечащих операций на женских половых органах, избиений, преследований, убийств. Они не бегут, чтобы улучшить свою жизнь. Они бегут, потому что иначе им не выжить. Чего я действительно хочу, так это увидеть конец тому, что вытесняет людей из их родных мест. Я хочу видеть профилактику, когда мы можем, защиту, когда это необходимо, и ответственность, когда совершаются преступления» — заявила Джоли