Самойлова обратилась за помощью к своим подписчикам

Совет женщине понадобился именно от мам, что довольно необычно, ведь у красотки уже четыре ребенка и казалось бы, о материнстве она знает практически все. Однако, как выяснилось, проблема у ее сына Давида, как объяснила Оксана , у мальчика плохая проходимость слезных каналов. Сразу после родов ситуация была еще хуже, сейчас вроде все меняется к лучшему, но рисковать Самойлова не хочет, вот и обратилась за помощью к опытным женщинам.

Не стоит думать, что женщине сразу следовало обратиться к врачам и не слушать советчиков из Сети — Оксана так и поступила, но к сожалению, американские специалисты советуют ей одно, а их коллеги из России — прямо противоположное, так что Самойлова разрывается между двух огней.