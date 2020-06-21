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Оксана Самойлова обратилась за помощью к своим подписчикам в Instagram 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Самойлова обратилась за помощью к своим подписчикам
Фото: Teleprogramma.pro
Совет женщине понадобился именно от мам, что довольно необычно, ведь у красотки уже четыре ребенка и казалось бы, о материнстве она знает практически все. Однако, как выяснилось, проблема у ее сына Давида, как объяснила Оксана, у мальчика плохая проходимость слезных каналов. Сразу после родов ситуация была еще хуже, сейчас вроде все меняется к лучшему, но рисковать Самойлова не хочет, вот и обратилась за помощью к опытным женщинам.
Не стоит думать, что женщине сразу следовало обратиться к врачам и не слушать советчиков из Сети — Оксана так и поступила, но к сожалению, американские специалисты советуют ей одно, а их коллеги из России — прямо противоположное, так что Самойлова разрывается между двух огней.
«Мамы нужен ваш опыт. Казалось бы, что может не знать мама 4 детей, но нет, каждый раз новая проблемка. У Давидика плохая проходимость слезных каналов. Сейчас уже гораздо лучше чем при рождении, но всё равно слезки текут. Американские педиатры сказали ни в коем случае не делать зондирование слезных путей, а наши врачи говорят делать и срочно. Кто-то сталкивался с этой проблемой?» — интересуется Самойлова.
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