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Была ли размолвка?: мама Тимати высказалась по поводу «отписки» от Решетовой в Instagram 

Teleprogramma.pro 48 минут назад
Мама Тимати высказалась по поводу «отписки» от Решетовой
Фото: Teleprogramma.pro
24-летняя Анастасия Решетова в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Этот интерес в первую очередь вызван тем, что модель подарила рэперу Тимати долгожданного сына. С появлением Ратмира избранница музыканта стала любимицей репортеров. Таблоиды не перестают следить за тем, что происходит в звездном семействе. Возлюбленная певца весьма откровенно делится с подписчиками историями о материнстве, рассказывая о своей опыте, ошибках и методах воспитание. Последнее, как полагают журналисты, и стало причиной для раздора между Решетовой и мамой Тимати. Поговаривают, что Симона Юнусова не довольна тем, как возлюбленная сына заботиться о ее внуке.
Еще на прошлой недели мама рэпера впервые за два месяца навестила малыша. В компании внука, его звездной мамы и собственного сына Юнусова провела несколько дней. После совместного уикенда женщина якобы «отписалась» от Анастасии в Instagram. По крайней мере на этом настаивают поклонники модели. Сама Симона также отреагировала на слухи и домыслы, относительно возможных недопониманий с избранницей Тимати. Так, мама музыканта заверила, что и раньше не была подписана на Решетову. Верные почитатели светской львицы тут же предположили, что хоть Анастасия и подарила Симоне долгожданного внука, но стать ее любимицей явно не смогла.
«Я никогда не была подписана на Настю», — сказала, как отрезала мама Тимати.
Сама Решетова уточнила, что своего восьмимесячного сынишку Ратмира она растит не по стандартам: «неправильно» пристегивает, разрешает ему трогать котов и грызть баранки.
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Женский форум
Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати
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