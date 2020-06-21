Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Арнольд Шварценеггер назвал идиотами тех, кто сомневается в необходимости защитных масок 

Teleprogramma.pro 24 минуты назад
Шварценеггер назвал идиотами тех, кто отрицает пользу масок
Фото: Teleprogramma.pro
Арнольд Шварценеггер подчеркнул важность ношения медицинских масок во время продолжающейся пандемии коронавируса. В минувший четверг, 11 июня, нынешний губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сделал ношение масок обязательным в общественных местах, для жителей штата. Ранее меры защиты были более мягкими, но сейчас в США зафиксирован новый всплеск заражений CoViD-19.
Арнольд Шварценеггер полностью поддержал решение губернатора и весьма жестко прошелся по тем людям, которые все еще игнорируют опасность коронавируса, сообщает издание People.
«Это на 100 процентов правильный шаг, который поможет нам победить этот ужасный вирус. Наука единодушна — если мы все будем носить маски, мы замедлим распространение болезни. Это вовсе не вопрос политики, а каждый, кто все же так думает, является абсолютным идиотом» — заявил актер.
В соответствии с руководящими принципами, установленными центрами по контролю и профилактике заболеваний, медицинские защитные маски имеют важное значение для содействия замедлению распространения респираторного вируса.
Видео дня. Как выглядела Лобода до пластики
Teleprogramma.pro: последние новости
«Они бегут, потому что иначе им не выжить»: Анджелина Джоли высказалась о проблеме беженцев в мире «Они бегут, потому что иначе им не выжить»: Анджелина Джоли высказалась о проблеме беженцев в мире «Платье не идет и туфли тоже»: Высоцкую затравили из-за неудачного наряда и прически «Платье не идет и туфли тоже»: Высоцкую затравили из-за неудачного наряда и прически Оксана Самойлова обратилась за помощью к своим подписчикам в Instagram Оксана Самойлова обратилась за помощью к своим подписчикам в Instagram
Женский форум
Звёзды , Арнольд Шварценеггер , Гэвин Ньюсом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горячая учительница с крепким тылом
Горячая учительница с крепким тылом
Что будет, если ходить без трусов
Что будет, если ходить без трусов
«Превратились из озорной девушки в бабушку»
«Превратились из озорной девушки в бабушку»
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Ошибки на кухне, которые ухудшают ваше здоровье
05:21
Ошибки на кухне, которые ухудшают ваше здоровье
Дом и сад Здоровье
Врач рассказал, что лучше всего пить в жару
06:05
Врач рассказал, что лучше всего пить в жару
Здоровье
Болезни, которые написаны у вас на лице
06:13
Болезни, которые написаны у вас на лице
Здоровье Красота
«Я буду мучиться дома!»
00:39
«Я буду мучиться дома!»
Звёзды Другое
«Я буду мучиться дома!»
02:27
«Я буду мучиться дома!»
Звёзды
«Они бегут, потому что иначе им не выжить»
03:12
«Они бегут, потому что иначе им не выжить»
Звёзды
Правда ли, что кофе вызывает зависимость
06:11
Правда ли, что кофе вызывает зависимость
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение