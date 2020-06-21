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Семья адвоката Ефремова погибла из-за пьяного водителя 

ИД «Собеседник» 1 час назад
У Эльмана Пашаева были особые причины взяться за дело Ефремова, защищать которого отказались несколько адвокатов.
— Я могу понять Ефремова как никто другой, — рассказал Sobesednik.ru Пашаев. — Когда мне было 15 лет, из-за пьяного водителя на дороге погибла вся моя семья — папа, мама, два брата и еще два наших родственника. Я сирота с 15 лет. Но даже мои родственники, когда узнали, что у того водителя, который выехал на встречку и врезался в машину моих родителей, двое несовершеннолетних детей, они сделали все, чтобы его не посадили. Это был 1987-й год.
А семья Захарова превратила смерть близкого человека в ток-шоу, — считает адвокат. — Извините, он еще в морге лежал, когда его родные начали ходить по съемкам. У меня такое впечатление, что чужие люди и то больше переживают из-за смерти Сергея, чем его семья.
Напомним, что курьер Сергей Захаров, находившийся за рулем автомобиля, в который врезался джип Ефремова, скончался в больнице после аварии, случившейся 8 июня на Смоленской площади Москвы.
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Звёзды , Видео , Сергей Захаров , ИД "Собеседник"
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