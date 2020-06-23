Где отдыхают звезды этим летом 

Уставшие от карантина звезды отправились в теплые края.

Селебрити выбрали российские курорты. В частности, Эвелина Бледанс с 8-летним сыном Семеном, родственниками и друзьями расположилась в поселке Анапы Джемете.

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Более популярным направлением среди отечественных звезд оказался Адлер. Этот город предпочли Анфиса Чехова с 8-летним сыном Соломоном и Лера Кудрявцева с полуторагодовалой дочкой Машей.

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Обе звезды отдыхают в одном и том же санатории и делятся оттуда солнечными снимками.

Ксения Бородина и Курбан Омаров с дочками Марусей и Теоной отправились в семейное путешествие на собственном автомобиле. Они заглянули в Краснодарский зоопарк, а теперь загорают и купаются в Сочи.

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Ведущая реалити-шоу «Дом-2» активно рассказывает поклонникам об отпускных буднях. Так, она показала в Stories своего Instagram, как Теона напевает новую песню The Limba и Andro, а ее старшая сестра Маруся занимается за ноутбуком.

Когда отдых не совсем отдых, потому что ты еще учишься. Когда эта школа закончится?,

— произнесла Ксения Бородина.