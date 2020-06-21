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У Димы Билана отняли победу на «Евровидении-2008» 

Экспресс газета и ещё 2 41 минуту назад
У Димы Билана «отняли» победу на «Евровидении-2008»
Фото: Экспресс газета
У 38-летнего российского певца Виктора Белана, более известного под своим сценическим псевдонимом Дима Билан, отняли победу на конкурсе «Евровидение» 2008 года.
Дело в том, что из-за отмены шоу в этом году организаторы решились на трансляцию старых выпусков, также устроив новое голосование за победителей в режиме онлайн. Увы, на этот раз публика не благоволила россиянину — вместе со своим хитом Believe он оказался лишь на девятом месте. Победу по результатам народного волеизъявления присудили Ани Лорак (Украина).
@EurovisionAgain
Напомним, что изначально Лорак с песней Shady Lady получила второе место, а ее разрыв с Димой Биланом был минимальным. Узнав о решении зрителей, сама украинская исполнительница не стала скрывать восторга. «Спасибо поклонникам за любовь и поддержку», — написала Ани в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram.
А вот Билан произошедшее пока что никак не комментирует. Поклонники уже завалили исполнителями вопросами по поводу европейского музыкального конкурса, однако пока что Дима предпочитает отмалчиваться. Последняя запись в его микроблоге посвящена съемкам клипа на песню «Химия». По словам певца, «получается добрая история».
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Звёзды , Другое , Дима Билан , Виктор Белан
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