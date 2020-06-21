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«Отказали все органы»: Надежда Бабкина рассказала об ужасе коронавируса 

Экспресс газета и ещё 1 1 час назад
«У меня отказали все органы… Меня не было»
Фото: Экспресс газета
70-летняя певица Надежда Бабкина впервые рассказала об ужасе, который она перенесла во время болезни коронавирусом. В эфире Первого канала исполнительница рассказала, что сегодня, в День медицинского работника, еще раз встретилась со своими врачами и поблагодарила их. Надежда Георгиевна убеждена: специалисты буквально вытащили ее с того света.
«Было поражение легких 80%. Осталось около 20%. Это хорошие результаты. Разговаривала сегодня со своими врачами, еще раз благодарила. У меня отказали все органы… Меня не было. Низкий поклон», — заявила Бабкина.
По ее словам, после лечения анализ показал, что в крови «полно антител», поэтому она уже может не соблюдать социальную дистанцию.
Сейчас артистка проходит реабилитацию в подмосковном госпитале «Лапино». Народной артистке РСФСР прописали регулярное посещение бассейна, лечебную гимнастику, а также физиопроцедуры. Надежда Георгиевна исправно ходит на них и никогда не пропускает — такой уж, говорит, у нее характер.
«Я дисциплинированный пациент. На полпути не бросила. Прохожу реабилитационное лечение. Папа говорил мне: если за что-то берешься — делай до конца», — призналась Бабкина.
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Звёзды , Надежда Бабкина , Первый канал
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