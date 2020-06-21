70-летняя певица Надежда Бабкина впервые рассказала об ужасе, который она перенесла во время болезни коронавирусом. В эфире Первого канала исполнительница рассказала, что сегодня, в День медицинского работника, еще раз встретилась со своими врачами и поблагодарила их. Надежда Георгиевна убеждена: специалисты буквально вытащили ее с того света.

«Было поражение легких 80%. Осталось около 20%. Это хорошие результаты. Разговаривала сегодня со своими врачами, еще раз благодарила. У меня отказали все органы… Меня не было. Низкий поклон», — заявила Бабкина.

По ее словам, после лечения анализ показал, что в крови «полно антител», поэтому она уже может не соблюдать социальную дистанцию.

Сейчас артистка проходит реабилитацию в подмосковном госпитале «Лапино». Народной артистке РСФСР прописали регулярное посещение бассейна, лечебную гимнастику, а также физиопроцедуры. Надежда Георгиевна исправно ходит на них и никогда не пропускает — такой уж, говорит, у нее характер.