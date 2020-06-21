Похоже, герой 7-го сезона популярного реалити «Холостяк», стоматолог Антон Криворотов очень устал от вопросов и слухов о его расставании с победительницей шоу, моделью Барбарой Пино.

Новый пост Антона вызвал у некоторых его фолловеров подозрения в том, что отношения с Барбарой у него не сложились. Одна из подписчиц предложила выбрать ему другую финалистку Лизу Адаменко . Ответил на на такой комментарий Криворотов… очень эмоционально:

Так! Успокойтесь все! Все нормально! Пост совершенно не об этом! Мы все уже сказали, что можно) А вы прекратите устраивать б***ство на моей странице! Это всех касается! Живите своей жизнью! Наблюдайте, если интересно, другие стороны моей жизни, а не лезьте туда, что называется ЛИЧНОЙ жизнью! А если по натуре вы не можете по-другому, п***те в соответствующие сплетням паблики! Спасибо, пожалуйста! Всем хорошего настроения!

Ранее Антон Криворотов, выбравший на шоу «Холостяк» Барбару Пино, активно делился с фолловерами в соцсетях их совместными буднями. А в шоу «Алена, блин» стоматолог рассказал о жизни после проекта. По словам Антона, они пока что не живут вместе с Барбарой. Такое решение он аргументирует тем, что у каждого человека должно быть личное пространство.