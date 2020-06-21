Певица Мила Романиди — боевая подруга Филиппа Киркорова. В свое время их песни — «Днем и ночью» и «Хмурым пасмурным деньком» — стали настоящими хитами. Дружны они были и в жизни: Киркоров катал Романиди по Москве на своей «девятке» и просил не уходить со сцены — об этом в нашем материале.
«Филипп обожает травить анекдоты»
— В Греции намечались съемки «Утренней почты», где мы с Филиппом должны были быть ведущими, — рассказывает Мила. — По сценарию у нас планировалось и несколько совместных песен. Филипп сразу сказал: «Я знаю, кто нам с тобой напишет настоящие шлягеры». В один из дней он привез меня к великому поэту Леониду Дербеневу. В итоге за неделю Леонид Петрович написал нам четыре хита, включая знаменитый «Днем и ночью». Нам было очень весело всем вместе. Филипп постоянно травил анекдоты. Он — классный рассказчик! Когда мы встречались, я так хохотала, что у меня даже болела челюсть. И Леониду Петровичу тоже с нами нравилось. Он даже сказал: «Ребята, с вами так весело. Я поеду в студию, буду присутствовать на записи песен!» Я волновалась, но в итоге все прошло хорошо.
В то время у меня еще не было квартиры в Москве — мы с мужем снимали номер в знаменитой гостинице «Россия», — улыбается Романиди. — В студии мы работали до четырех-пяти часов утра. Филипп, как настоящий джентльмен, всегда подвозил меня до отеля. У него тогда была обычная «девятка» — он сам сидел за рулем. Филипп водил машину хорошо, соблюдая правила. В общем, с ним было не страшно. Вся гостиница сбегалась посмотреть, как Киркоров Романиди до дома провожает. Но мы ничего лишнего себе не позволяли. Хотя у Филиппа в то время еще не было Аллы, но я была замужем. И вообще, у нас всегда было доброе отношение друг к другу, как у брата с сестрой. С ним было весело и хорошо.
«Распутина обожала старшую дочь»
После дуэтов с Киркоровым Романиди продолжила общение с Дербеневым. Как правило, она приезжала к поэту домой.
— Мы все собирались на его кухне, — говорит Мила. — В тот момент Леонид Петрович активно сотрудничал и с Машей Распутиной. Она часто приходила к нему с первым мужем и старшей дочкой Лидой. Правда, ее супруг в наших творческих разговорах участия не принимал: отношения у них были напряженными. А вот Лида была совершенно прелестная. Маша очень любила дочку — постоянно привозила ей с гастролей гостинцы, подарки. Это была взаимная любовь мамы и дочери. Жена Дербенева, Вера Ивановна, часто брала Лиду и свою внучку Лизу на дачу на каникулы и даже делала с ними уроки.
Как-то Леонид Петрович мне сказал: «Я написал песню. Маше она не подойдет, а тебе — точно!» Так и появилась моя знаменитая «Гавайская гитара». Дербенев говорил: «Ты не артистка. Артистки скандалят, вечно всем недовольны. А мы с тобой за все время еще ни разу не поругались! Потому что ты умная и веселая». Очень жаль, что Дербенева сейчас нет с нами. О страшном заболевании он узнал случайно. Как-то я уговорила его поехать на обследование к врачу. Там болезнь и обнаружили. Нужно было сразу оперироваться, но он упустил время, как мне кажется. Уехал на Алтай. Когда вернулся, уже было поздно. Перед смертью он, кстати, вновь стал тесно сотрудничать с Аллой Пугачевой, для которой написал десятки хитов. Незадолго до своей кончины он передал ей несколько текстов. Аллой он восхищался! Пугачева тут же написала музыку на его слова. Так появилась знаменитая «Бессонница».
С Киркоровым Романиди дружна до сих пор. Мила счастлива, что в ее жизни есть такой друг.
— Он постоянно дает мне советы, при этом очень тактичен в своих высказываниях, — продолжает Мила. — Всегда говорил: «Мила, нельзя надолго исчезать со сцены!» Я его не слушала: посвящала себя мужу и сыну, которые требовали моего внимания. Филипп, кстати, тоже сумасшедший папа! Как он любит своих детей — я даже словами передать не могу! Мартин и Алла-Виктория совершенно неизбалованные, очень скромные детки! Конечно, в этом заслуга Филиппа и всей его семьи: Бедроса, Мари.
После расставания с Аллой Филипп так и не женился. Но Мила уверена: несмотря на то, что у него нет штампа в паспорте, поп-король счастлив.
— Человек может быть счастлив и без штампа в паспорте, — говорит Мила. — Даже мне в инстаграм постоянно пишут: «Познакомьте с Филиппом. Я хочу выйти за него замуж». Думаю, Филипп получает ежедневно десятки предложений руки и сердца. Но он сам разберется в своей жизни.