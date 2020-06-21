Певица Мила Романиди — боевая подруга Филиппа Киркорова . В свое время их песни — «Днем и ночью» и «Хмурым пасмурным деньком» — стали настоящими хитами. Дружны они были и в жизни: Киркоров катал Романиди по Москве на своей «девятке» и просил не уходить со сцены — об этом в нашем материале.

«Филипп обожает травить анекдоты»

— В Греции намечались съемки «Утренней почты», где мы с Филиппом должны были быть ведущими, — рассказывает Мила. — По сценарию у нас планировалось и несколько совместных песен. Филипп сразу сказал: «Я знаю, кто нам с тобой напишет настоящие шлягеры». В один из дней он привез меня к великому поэту Леониду Дербеневу . В итоге за неделю Леонид Петрович написал нам четыре хита, включая знаменитый «Днем и ночью». Нам было очень весело всем вместе. Филипп постоянно травил анекдоты. Он — классный рассказчик! Когда мы встречались, я так хохотала, что у меня даже болела челюсть. И Леониду Петровичу тоже с нами нравилось. Он даже сказал: «Ребята, с вами так весело. Я поеду в студию, буду присутствовать на записи песен!» Я волновалась, но в итоге все прошло хорошо.

В то время у меня еще не было квартиры в Москве — мы с мужем снимали номер в знаменитой гостинице «Россия», — улыбается Романиди. — В студии мы работали до четырех-пяти часов утра. Филипп, как настоящий джентльмен, всегда подвозил меня до отеля. У него тогда была обычная «девятка» — он сам сидел за рулем. Филипп водил машину хорошо, соблюдая правила. В общем, с ним было не страшно. Вся гостиница сбегалась посмотреть, как Киркоров Романиди до дома провожает. Но мы ничего лишнего себе не позволяли. Хотя у Филиппа в то время еще не было Аллы, но я была замужем. И вообще, у нас всегда было доброе отношение друг к другу, как у брата с сестрой. С ним было весело и хорошо.

«Распутина обожала старшую дочь»

После дуэтов с Киркоровым Романиди продолжила общение с Дербеневым. Как правило, она приезжала к поэту домой.

— Мы все собирались на его кухне, — говорит Мила. — В тот момент Леонид Петрович активно сотрудничал и с Машей Распутиной. Она часто приходила к нему с первым мужем и старшей дочкой Лидой. Правда, ее супруг в наших творческих разговорах участия не принимал: отношения у них были напряженными. А вот Лида была совершенно прелестная. Маша очень любила дочку — постоянно привозила ей с гастролей гостинцы, подарки. Это была взаимная любовь мамы и дочери. Жена Дербенева, Вера Ивановна, часто брала Лиду и свою внучку Лизу на дачу на каникулы и даже делала с ними уроки.

Как-то Леонид Петрович мне сказал: «Я написал песню. Маше она не подойдет, а тебе — точно!» Так и появилась моя знаменитая «Гавайская гитара». Дербенев говорил: «Ты не артистка. Артистки скандалят, вечно всем недовольны. А мы с тобой за все время еще ни разу не поругались! Потому что ты умная и веселая». Очень жаль, что Дербенева сейчас нет с нами. О страшном заболевании он узнал случайно. Как-то я уговорила его поехать на обследование к врачу. Там болезнь и обнаружили. Нужно было сразу оперироваться, но он упустил время, как мне кажется. Уехал на Алтай. Когда вернулся, уже было поздно. Перед смертью он, кстати, вновь стал тесно сотрудничать с Аллой Пугачевой , для которой написал десятки хитов. Незадолго до своей кончины он передал ей несколько текстов. Аллой он восхищался! Пугачева тут же написала музыку на его слова. Так появилась знаменитая «Бессонница».

С Киркоровым Романиди дружна до сих пор. Мила счастлива, что в ее жизни есть такой друг.

— Он постоянно дает мне советы, при этом очень тактичен в своих высказываниях, — продолжает Мила. — Всегда говорил: «Мила, нельзя надолго исчезать со сцены!» Я его не слушала: посвящала себя мужу и сыну, которые требовали моего внимания. Филипп, кстати, тоже сумасшедший папа! Как он любит своих детей — я даже словами передать не могу! Мартин и Алла-Виктория совершенно неизбалованные, очень скромные детки! Конечно, в этом заслуга Филиппа и всей его семьи: Бедроса, Мари.

После расставания с Аллой Филипп так и не женился. Но Мила уверена: несмотря на то, что у него нет штампа в паспорте, поп-король счастлив.

— Человек может быть счастлив и без штампа в паспорте, — говорит Мила. — Даже мне в инстаграм постоянно пишут: «Познакомьте с Филиппом. Я хочу выйти за него замуж». Думаю, Филипп получает ежедневно десятки предложений руки и сердца. Но он сам разберется в своей жизни.