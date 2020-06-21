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«Отказали все органы»: Надежда Бабкина рассказала об ужасе коронавируса 

Мария Сергеева 3 часа назад
«У меня отказали все органы… Меня не было»
Фото: @ngbabkina
Эстрадная певица Надежда Бабкина впервые рассказала о перенесенном ужасе во время болезни коронавирусом. В День медицинского работника в эфире Первого канала основательница ансамбля "Русская песня" встретилась со своими врачами и поблагодарила их за то, что они вытащили ее с того света.
"Было поражение легких 80%. Осталось около 20%. Это хорошие результаты. Разговаривала сегодня со своими врачами, еще раз благодарила. У меня отказали все органы… Меня не было. Низкий поклон" — рассказала Бабкина.
В настоящее время артистка проходит реабилитацию в подмосковном госпитале "Лапино". Эстрадной певице посоветовали регулярно делать лечебную гимнастику, а также предписали физиопроцедуры. Надежда Георгиевна исправно выполняет указания врачей.
"Я дисциплинированный пациент. На полпути не бросила. Прохожу реабилитационное лечение. Папа говорил мне: если за что-то берешься — делай до конца", — пояснила народная артистка РСФСР.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Михаил Ефремов отказался посещать могилу матери.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Надежда Бабкина , Первый канал
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