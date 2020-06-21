Все новости на карте

Эстрадная певица Надежда Бабкина впервые рассказала о перенесенном ужасе во время болезни коронавирусом. В День медицинского работника в эфире Первого канала основательница ансамбля "Русская песня" встретилась со своими врачами и поблагодарила их за то, что они вытащили ее с того света.

"Было поражение легких 80%. Осталось около 20%. Это хорошие результаты. Разговаривала сегодня со своими врачами, еще раз благодарила. У меня отказали все органы… Меня не было. Низкий поклон" — рассказала Бабкина.

В настоящее время артистка проходит реабилитацию в подмосковном госпитале "Лапино". Эстрадной певице посоветовали регулярно делать лечебную гимнастику, а также предписали физиопроцедуры. Надежда Георгиевна исправно выполняет указания врачей.