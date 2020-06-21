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«С точки зрения эстетики, гроб ей идет»: Отар Кушанашвили резко высказался о Ксении Собчак 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«С точки зрения эстетики, гроб ей идет»
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущий Отар Кушанашвили в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ нелестно отозвался о дерзких выходках светской львицы Ксении Собчак. Как известно, в прошлом году она во время своей свадьбы каталась по Москве на катафалке. Недавно звезда снова «вылезла из гроба», записав ролик и вызвав шок у своих поклонников и недоброжелателей.
«Я не жду ее кончины. Она просто всех провоцирует, чтобы попадать на обложки журналов. Хочет каждый день быть в кадре. Она просто хочет прославиться. Тогда на свадьбе они с мужем Константином Богомоловым прошли по краю пропасти. Кстати, с точки зрения эстетики гроб ей идет».
Отар Кушанашвили А вот режиссер Борис Грачевский заявил, что последний поступок телеведущей его не удивил. «Ничего страшного. У нас каждый развлекается, как хочет. Я не вижу ничего такого. Хотя я не одобряю, что они на свадьбе в прошлом году из катафалка вылезли. Для меня это какая-то дешевка», — сказал он. больше по теме «Что-то с Канделаки связанное»: Собчак показала, как может выглядеть после фотошопаСкандальная журналистка посмеялась над любителями фильтров и «исправлений». Мать Собчак, Людмила Нарусова, между тем не стала комментировать последнюю выходку своей дочери. «Пожалуйста. Обращайтесь за комментариями к ней. Она самостоятельная женщина», — заявила Нарусова.
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Звёзды , Константин Богомолов , Людмила Нарусова , Ксения Собчак , Борис Грачевский , НТВ
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