Экс-супруга солиста «Иванушек» поразила голым фото

Все новости на карте

Бывшая гражданская жена Андрея Григорьева-Апполонова, солиста группы "Иванушки International", Мария Лопатова опубликовала в Instagram откровенный снимок.

На фото 41-летняя женщина расположилась на кушетке полностью обнаженная, лишь прикрывая руками интимные места.

«Я решила посвятить себя науке. Я подумала, что исследования, научные статьи, «переменные» — мой конек! Кстати, тело и органы я тоже «завещала» науке»,

— подписала фотографию Мария.

Лопатова также добавила хэштеги "без фильтра", "эротика" и "интим не предлагать".

@mashalopatova

Мария была гражданской супругой Григорьева-Апполонова на протяжении трех лет. В какой-то момент Лопатова забеременела, но у нее случился выкидыш. После этого случая отношения влюбленных начали портиться, и вскоре они расстались.