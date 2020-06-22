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Экс-супруга рыжего из «Иванушек» опубликовала обнаженный кадр 

Рамблер 1 час назад
Экс-супруга солиста «Иванушек» поразила голым фото
Фото: @mashalopatova
Бывшая гражданская жена Андрея Григорьева-Апполонова, солиста группы "Иванушки International", Мария Лопатова опубликовала в Instagram откровенный снимок.
На фото 41-летняя женщина расположилась на кушетке полностью обнаженная, лишь прикрывая руками интимные места.
«Я решила посвятить себя науке. Я подумала, что исследования, научные статьи, «переменные» — мой конек! Кстати, тело и органы я тоже «завещала» науке»,
— подписала фотографию Мария.
Лопатова также добавила хэштеги "без фильтра", "эротика" и "интим не предлагать".
@mashalopatova
Мария была гражданской супругой Григорьева-Апполонова на протяжении трех лет. В какой-то момент Лопатова забеременела, но у нее случился выкидыш. После этого случая отношения влюбленных начали портиться, и вскоре они расстались.
В данный момент женщина замужем за баскетболистом Андреем Кириленко. Они воспитывают троих совместных детей.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему мужчины теряют голову от женской груди.
Видео дня. Как выглядела Лобода до пластики
Женский форум 1
Звёзды , Андрей Кириленко , Мария Лопатова
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