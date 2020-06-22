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Певица пообещала исполнить желание фанатов, если ее песня станет популярной 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Певица Доджа Кэт прославилась благодаря своим мелодиям и эксцентричным выходкам. Она пообещала исполнить одно желание поклонников, которое они загадывали ей долгое время. При условии, что ее песня станет номером один в чарте Billboard Hot 100. "Рамблер" узнал, что случилось после того, как она объявила о решении.
Доджа попросила поклонников переслушивать ее песню, чтобы она забралась на вершину хит-парада и голосовать за нее на сайте. В итоге фанаты девушки смогли поднять трек на первое место всего за неделю. Спустя пять дней они напомнили певице, что она должна исполнить свое обещание. Доджу Кэт заваливали сообщениями, но она не выходила на связь.
Спустя еще несколько дней певица вышла в эфир, где заявила, что просто пошутила. Она сказала, что не чувствует за собой вины и осуждает тех, кто повелся на ее обещание.
"Мне противно от этого, очень противно. В каком-то смысле это жульничество, да. Я чертовски беспощадна", — заявила она на прямом эфире.
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