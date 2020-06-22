Как выглядит дочь Леонида Якубовича 

У телеведущего Леонида Якубовича есть двое детей. Старший сын Артем работает на Первом канале, а дочь Варвара учится на журналиста в МГИМО . Если про мужчину известно многое из-за его профессии, то девушка активна исключительно в социальных сетях. "Рамблер" узнал, как выглядит Варвара Якубович и чем занимается.

Девушку в соцсетях считают странной. Она сама публикует негативные комментарии, которые ей пишут подписчики. Чаще всего пользователи удивляются ее возрасту, так как Варвара выглядит гораздо старше своих 22 лет. Кроме того, комментаторы отмечали, что у девушки совсем нет воспитания, так как она была поздним ребенком, которым никто не занимался. Сама она увлекается косплеем и устраивает фотосессии, перевоплощаясь в любимых героев из мультфильмов и фильмов.

@umi_coral

В 2019 году Варвара окончила бакалавриат МГИМО, тогда же поступила в магистратуру, где учится до сих пор. Перед своим 22-летием девушка решила кардинально изменить имидж и перекрасилась из брюнетки в рыжий. Судя по социальным сетям, Варвара планирует строить музыкальную карьеру. Она уже выпустила первую песню и регулярно делится своими каверами на чужие треки. Сама она говорит, что начала интересоваться музыкой еще в детстве. По словам Якубович, отец разделяет ее увлечение.

@umi_coral

"Папа не ожидал такого скорого прогресса. За все полгода работы над песней родители оставались в неведении, я хотела, чтобы результат был сюрпризом. Включила им песню на Новый год. Признаю честно, никогда завоюю свою жизнь я не видела на их лицах такую смесь удивления, гордости и одобрения", — поделилась она в одном из интервью.

Варвара родилась в 1998 году от третьей жены телеведущего, Марины Якубович, когда Леониду Якубовичу было 53 года. По сообщениям СМИ, девушка вместе с матерью живут в загородном доме, а звездный отец приезжает к ним раз в несколько дней.