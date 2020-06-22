Не так давно модель отписалась от Юнусовой в Instagram, что, по словам Миро, "очень важный момент для любой публичной женщины":

"Это — как плюнуть в морду и даже хуже в нынешнем цифровом веке".

Мать рэпера в свою очередь тут же отметила, что никогда не была подписана на возлюбленную сына.

По словам блогера, Решетова делала все для того, чтобы угодить Тимати и его семье. В конце концов, модель родила рэперу наследника. Однако для того, чтобы добиться расположения свекрови, этого оказалось недостаточно:

"По задумке, сразу после родов маленького шехзаде его следовало отдать бабушке в Мозамбик, или где она там сидит? Такие традиции, ничего не поделаешь — родив, отдай, как предыдущую девочку, чтобы с ранних лет ребёнок орально фиксировался, посасывая ногу бабушки.

Настя же никому не даёт ребёнка. Пытается сама воспитать. Такое не могло закончиться хорошо, и на выходных, видимо, бабка Симона её прокляла.

А как не проклясть?

На двоих Тимирувичах в Эскортограме можно заработать больше, чем на одном. А тут, как назло, п****а бесправная ребёнка не отдаёт!".

Миро убеждена, что Симона рассчитывала заработать денег на "рекламных контрактах подгузников", но Решетова не отдала ребенка бабушке, и последняя не смогла этого простить.

Блогер также отметила, что ее восхищает поведение модели в данной ситуации:

"Маленький сын постоянно мозолит глаза своему папе. Рано или поздно карликовый отец к привыкнет к нему, привяжется, а значит ребёнок от Насти, в отличие от ребёнка от Шишки [от модели Алены Шишковой — прим.ред.], будет папой любим.

А где любовь — там и деньги. И сыну, и его матери.

А маленькая Алиса так и будет сосать палец бабушки за еду в далёкой Африке. Не очень сообразительный Тимати, конечно, знает, что у него, кроме сына, ещё есть и дочь, но, как говорится, с глаз долой — из сердца вон".

В завершение поста блогер посоветовала Решетовой "забанить старуху и не летать к ней с сыном".