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«Рождение второго ребенка не спасло брак» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Рождение второго ребенка не спасло брак»
Фото: Teleprogramma.pro
Актер Алексей Кравченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой первый неудачный брак. Он был женат на Алисе Кравченко, которая подарила ему двух сыновей — Алексея и Матвея. От нее он ушел к актрисе Надежде Борисовой.
«С Алисой мы познакомились и уже месяца через два сыграли свадьбу. Мама пыталась сказать, что мне всего 21 год и зачем это все надо. Но я не слушал. Я тогда чувствовал себя сильным мужчиной. Мне требовалась семья, домашний очаг».
Первый сын у Кравченко родился, когда ему было всего 23 года.
«Вскоре у нас начинались сложности в понимании друг друга. Я был все время в театре. С годами мы перестали слышать друг друга. Рождение второго ребенка не спасло брак. Я считаю, что дети не удержат, если нет отношений. Понял, что лучше мне не становится. Идет какой-то повтор»,
— заявил он.
Как отметил актер, скорее всего, именно он виноват в расставании с женой.
«Проще на себя все взять. Наверное, я такой. Я сам вырос без отца. Но я со своими детьми постоянно и плотно общаюсь. Из-за расставания с супругой я поссорился с отцом. Он не понимал, почему я ушел из семьи. Это было все очень болезненно. Помню, мы с Алисой стояли на балконе и я сказал ей о своем решении. Первая реакция была, что она меня понимает. Потом, конечно, были разные эмоции»,
— заметил Алексей Кравченко.
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