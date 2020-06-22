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Алексей Кравченко объяснил, почему не женится на Надежде Борисовой 

Teleprogramma.pro 59 минут назад
Кравченко объяснил, почему не женится на Борисовой
Фото: Teleprogramma.pro
Актер Алексей Кравченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему они так до сих пор и не сыграли свадьбу с актрисой Надеждой Борисовой, дочерью Льва Борисова, известного по роли «Антибиотика» в сериале «Бандитский Петербург». Вместе они уже на протяжении тринадцати лет. Также он рассказал об их истории знакомства.
«Меня однажды пригласили играть в спектакле. Я пришел на репетицию. Увидел девушку. Вела она себя закрыто, неприветливо. Я все время к ней приглядывался. Но я однажды увидел ее и уже не мог отвернуться. Я просто влюбился по-настоящему. Прошло уже 13 лет, как мы вместе. И я счастлив с ней».
При этом официально пара так до сих пор и не расписалась.
«Мы не женаты. Мы пошли однажды в ЗАГС где-то года три назад. И поняли, что-то не то. Но мы венчаны. Эти важнее для нас любого штампа в паспорте»,
— заявил он.
Кстати, когда Кравченко и Борисова познакомились, то она была замужем. Ради актера она ушла от супруга. «У дочки Надежды сейчас два папы. Она меня никогда не звала дядей Лешей. С детства говорила, что я ее папа. Мне, конечно, очень приятно», — признался актер.
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