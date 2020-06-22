Ксения Бородина резко ответила на критику подписчиков в своей адрес.

На днях поклонники телеведущей поинтересовались, где она увеличила губы. Бородина поспешила заверить, что не обращалась к косметологу за данной процедурой. Однако подписчики отметили, что "на губах есть места от укольчиков". Тогда звезда перестала подбирать выражения, о чем сообщил telegram-канал "Только никому…":

@borodylia

Однако Бородиной едва ли удалось переубедить подписчиков, ведь в Сети довольно много ее старых фотографий, на которых губы выглядят заметно меньше.