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«Места от укольчиков у вас в голове»: Бородина оскорбила фанатов 

Мира Маркина 4 часа назад
Ксения Бородина резко ответила на критику подписчиков в своей адрес.
На днях поклонники телеведущей поинтересовались, где она увеличила губы. Бородина поспешила заверить, что не обращалась к косметологу за данной процедурой. Однако подписчики отметили, что "на губах есть места от укольчиков". Тогда звезда перестала подбирать выражения, о чем сообщил telegram-канал "Только никому…":
@borodylia
Однако Бородиной едва ли удалось переубедить подписчиков, ведь в Сети довольно много ее старых фотографий, на которых губы выглядят заметно меньше.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Миро разнесла Бородину за высказывание о расизме.
Звёзды , Видео , Ксения Бородина
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