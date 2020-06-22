Кравченко объяснил, почему не берет в жены Борисову 

Алексей Кравченко в студии программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" объяснил, почему до сих пор не женился на Надежде Борисовой, дочери Льва Борисова, известного по роли "Антибиотика" в "Бандитском Петербурге". Пара вместе уже 13 лет.
«Мы не женаты. Мы пошли однажды в ЗАГС где-то года три назад. И поняли, что-то не то. Но мы венчаны. Эти важнее для нас любого штампа в паспорте»,
— пояснил актер.
Кроме того, Кравченко вспомнил историю их с Надеждой знакомства:
«Меня однажды пригласили играть в спектакле. Я пришел на репетицию. Увидел девушку. Вела она себя закрыто, неприветливо. Я все время к ней приглядывался. Но я однажды увидел ее и уже не мог отвернуться. Я просто влюбился по-настоящему. Прошло уже 13 лет, как мы вместе. И я счастлив с ней».
Когда актриса впервые увидела Алексея, она уже была замужем. Однако ради Кравченко она решила уйти от супруга:
«У дочки Надежды сейчас два папы. Она меня никогда не звала дядей Лешей. С детства говорила, что я ее папа. Мне, конечно, очень приятно»,
— рассказал артист.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что дочь Ефремова хочет сменить пол и жениться на подруге.