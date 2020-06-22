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Муж Полины Гагариной сделал заявление об отношениях с певицей 

Анастасия Иванова 40 минут назад
Муж Гагариной сделал громкое заявление
Фото: @isxakov
Муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, сделал заявление об их отношениях с певицей. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
Исхаков подтвердил новости, что они больше не вместе. Однако пара сохраняет хорошие отношения.
"Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все", — написал супруг Гагариной.
Напомним, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были в браке с 2014 года. После шести лет отношений появилась информация, что звездная пара разводится.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Гагарина прервала молчание после слухов о разводе.
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Звёзды , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
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