Муж Гагариной сделал громкое заявление

Муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, сделал заявление об их отношениях с певицей. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
Исхаков подтвердил новости, что они больше не вместе. Однако пара сохраняет хорошие отношения.
"Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все", — написал супруг Гагариной.
Напомним, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были в браке с 2014 года. После шести лет отношений появилась информация, что звездная пара разводится.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Гагарина прервала молчание после слухов о разводе.