Муж Гагариной сделал громкое заявление

Исхаков подтвердил новости, что они больше не вместе. Однако пара сохраняет хорошие отношения.

"Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все", — написал супруг Гагариной.

Напомним, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были в браке с 2014 года. После шести лет отношений появилась информация, что звездная пара разводится.