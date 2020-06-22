Харламов и Асмус объявили о разводе

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Асмус заявила о разводе с Харламовым 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Актриса Кристина Асмус заявила о предстоящем разводе с юмористом Гариком Харламовым. Об это она написала в своем Instagram-аккаунте.
По словам актрисы, на решение развестись не повлияли ни самоизоляция, ни съемки в фильме "Текст".
"Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом)))) Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью", — написала Асмус.
Она отметила, что они планируют поддерживать хорошие отношения и вместе растить дочь.
"Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители", — добавила актриса.
Гарик Харламов также сделал пост о разводе в своем Instagram. Он рассказал, что на данный момент уже идет бракоразводный процесс.
"Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни — за нашу дочку", — написал Харламов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что муж Гагариной сделал громкое заявление.
Женский форум 64
Звёзды , Видео , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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