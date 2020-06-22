Харламов и Асмус объявили о разводе

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По словам актрисы, на решение развестись не повлияли ни самоизоляция, ни съемки в фильме "Текст".

"Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом)))) Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью", — написала Асмус.

Она отметила, что они планируют поддерживать хорошие отношения и вместе растить дочь.

"Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители", — добавила актриса.

Гарик Харламов также сделал пост о разводе в своем Instagram. Он рассказал, что на данный момент уже идет бракоразводный процесс.