СМИ узнали имя новой пассии Прилучного

Все новости на карте

Стало известно имя новой избранницы актера Павла Прилучного. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Курятник".

Так, Павла Прилучного часто встречают в компании 34-летней актрисы Мирославы Карпович , известной по сериалу "Папины дочки". В Telegram-канале опубликовали снимок, на котором они вместе идут по улице с покупками.