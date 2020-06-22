СМИ узнали имя новой пассии Прилучного

Стало известно имя новой избранницы актера Павла Прилучного. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Курятник".
Так, Павла Прилучного часто встречают в компании 34-летней актрисы Мирославы Карпович, известной по сериалу "Папины дочки". В Telegram-канале опубликовали снимок, на котором они вместе идут по улице с покупками.
Напомним, что Павел Прилучный недавно развелся с актрисой Агатой Муцениеце. Звездная пара была в браке с 2011 года. У актеров есть двое детей — сын и дочь. После развода Агата Муцениеце даже запретила фанатам бывшего супруга вспоминать ее имя.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Павел Прилучный ужаснул подписчиков своим новым фото.