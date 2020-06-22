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Вскрылись подробности о молодой любовнице Ефремова 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Стали известны подробности об отношениях актера Михаила Ефремова с молодой любовницей. Об этом сообщает "Экспресс газета".
Любовницей актера оказалась 36-летняя актриса театра "Современник" Дарья Белоусова. Именно она приехала в день ДТП с Сергеем Гармашом, чтобы поддержать Ефремова. Кроме того, после аварии актер находился в квартире Белоусовой на Чистых прудах.
"Конечно, Даша его любовница. Причем Дарья сама добивалась Ефремова. Он сначала вообще не обращал на нее внимания. Красавицей ее назвать трудно. Даша писала ему стихи, едва ли не пела серенады… В общем, соблазнила Мишу", — рассказал источник газеты.
Он добавил, что Михаил Ефремов не собирался бросать пятую жену. Однако все знали про их роман.
"Конечно, он не дурак и из семьи не собирался уходить, но с Дарьей крутил роман, о чем хорошо известно и жене, и всему «Современнику»".
Роман Ефремова с Белоусовой подтвердили и соседи актрисы. По их словам, он приезжает к девушке с осени прошлого года. Сама Дарья Белоус не комментирует личную жизнь. Известно, что она была женой брата Чулпан Хаматовой — Шамиля Хаматова.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Михаила Ефремова вырежут из сериала.
Женский форум 20
Звёзды , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Гармаш , Шамиль Хаматов , Дарья Белоусова
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