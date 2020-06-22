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Виктория Боня рассказала о болезни бывшего мужа 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Он прошел через ад»
Фото: @victoriabonya
Телеведущая Виктория Боня рассказала о заболевании своего бывшего супруга Алекса Смерфита. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
По словам телеведущей, он борется с болезнью на протяжении двух лет.
"Он прошел буквально через ад. Он не мог понять, что с ним. Ни один доктор не мог поставить ему правильный диагноз. Ему пришлось в интернете смотреть и ставить себе диагноз самому", — рассказала Боня.
@alexandersmurfit
Она поделилась, что из-за болезни Алекс Смерфит очень сильно похудел и перестал вести социальные сети. Оказалось, что у бывшего мужа Бони болезнь Лайма. Сейчас его самочувствие улучшилось, и он идет на поправу.
"Он стал лечить практически сам себя. Из просто скелета, в которого он превратился, сегодня он снова расцвел и выглядит здорово".
Именно из-за болезни Виктория Боня вместе с дочерью проводят много времени с Алексом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Боня оскорбила россиян.
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