«Он прошел через ад»

Телеведущая Виктория Боня рассказала о заболевании своего бывшего супруга Алекса Смерфита. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

По словам телеведущей, он борется с болезнью на протяжении двух лет.

"Он прошел буквально через ад. Он не мог понять, что с ним. Ни один доктор не мог поставить ему правильный диагноз. Ему пришлось в интернете смотреть и ставить себе диагноз самому", — рассказала Боня.

@alexandersmurfit

Она поделилась, что из-за болезни Алекс Смерфит очень сильно похудел и перестал вести социальные сети. Оказалось, что у бывшего мужа Бони болезнь Лайма. Сейчас его самочувствие улучшилось, и он идет на поправу.

"Он стал лечить практически сам себя. Из просто скелета, в которого он превратился, сегодня он снова расцвел и выглядит здорово".