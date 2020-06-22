Блогер Лена Миро прокомментировала новость о разводе актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова.
Год назад она высказалась о проблемах в отношениях звездной пары. По мнению Миро, Асмус изменяла Харламову, еще когда одна улетела на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, а муж заказал ей шарики с семейными фотографиями в номер.
"У простенькой курицы дефективная логика. Видишь, вошла в номер без мужика? Значит, я тебе не изменяю. Мужик, которому изменяют, мутирует в курицу. Дефективная логика т*********я на стороне жены начинает казаться ему вполне нормальной", — считает блогер.
По словам Миро, Гарик Харламов вел себя жалко и слепо верил в то, что жена ему не изменяет.
"Психика мужчины пытается защититься от этой правды, не впустить ее в сознание. Мужик, которой подозревает, что жена ему изменяет, не хочет открыть глаза и увидеть доказательства измены, которые в изобилии раскиданы по его жизни. У него нет такой цели".
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Харламов и Асмус объявили о разводе.