Год назад она высказалась о проблемах в отношениях звездной пары. По мнению Миро, Асмус изменяла Харламову, еще когда одна улетела на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, а муж заказал ей шарики с семейными фотографиями в номер.

"У простенькой курицы дефективная логика. Видишь, вошла в номер без мужика? Значит, я тебе не изменяю. Мужик, которому изменяют, мутирует в курицу. Дефективная логика т*********я на стороне жены начинает казаться ему вполне нормальной", — считает блогер.

По словам Миро, Гарик Харламов вел себя жалко и слепо верил в то, что жена ему не изменяет.