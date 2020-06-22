«Складки на спине, все свисает»

Пользователи Сети раскритиковали внешний вид продюсера Яны Рудковской . Такую реакцию вызвало новое видео звезды в Instagram-аккаунте.

Рудковская сняла ролик, в котором показала свою летнюю одежду: шорты, сарафаны, мини-платья. Но больше всего внимания пользователи уделили разноцветному платью в пол, которое продюсер дополнила брендовой сумкой и венком из цветов.

@rudkovskayaofficial

Подписчики посчитали, что такой наряд подчеркнул недостатки Яны Рудковской. Кроме того, по их мнению, ей необходимо привести в порядок волосы.