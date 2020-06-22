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В Сети раскритиковали внешний вид Рудковской 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Складки на спине, все свисает»
Фото: @rudkovskayaofficial
Пользователи Сети раскритиковали внешний вид продюсера Яны Рудковской. Такую реакцию вызвало новое видео звезды в Instagram-аккаунте.
Рудковская сняла ролик, в котором показала свою летнюю одежду: шорты, сарафаны, мини-платья. Но больше всего внимания пользователи уделили разноцветному платью в пол, которое продюсер дополнила брендовой сумкой и венком из цветов.
@rudkovskayaofficial
Подписчики посчитали, что такой наряд подчеркнул недостатки Яны Рудковской. Кроме того, по их мнению, ей необходимо привести в порядок волосы.
«Морщинистые локти выдают возраст», «Поправились? У вас складки на спине, все свисает», «Волосы бы покрасить. Еще карантин что ли?», «Приходите, я вас покрашу. Что с корнями?», «Платье красивое, но фигура уже не та», — написали в комментариях.
Ранее "Рамблер" рассказывал, чем занимаются старшие сыновья Яны Рудковской.
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