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Васильева вслед за Бабкиной сильно похудела после перенесенного коронавируса 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Васильева вслед за Бабкиной похудела после COVID-19
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Татьяна Васильева нереально похудела после перенесенного коронавируса. На страничке в Instagram бренд-менеджера и организатора модных показов Фрола Буримского появилась видеозапись с актрисой. На кадрах Татьяна Васильева позирует в модном костюме. На голове у нее стильный розовый парик.
кадр из видео
Пользователи пришли в восторг от внешнего вида 73-летней звезды. «Женщина-огонь. Во всех смыслах», «Вот это я понимаю, красота так красота. Как же глазу любо смотреть на жизнь! Надоели эти однотипные перекроенные лица и тела», «Какая же она невероятная».
Отметим, что Татьяна Васильева перенесла не так давно коронавирусную инфекцию. Она делилась в соцсетях, что больницы столицы на тот момент были переполнены. Звезда отмечала, что каждый должен в это непростое время заботиться о своем здоровье.
Напомним, что коронавирус перенесла и звездная исполнительница Надежда Бабкина. За время болезни она заметно похудела. Певица сбросила примерно 20 килограммов и буквально потрясла пользователей прекрасным внешним видом.
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Звёзды , Надежда Бабкина , Татьяна Васильева
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