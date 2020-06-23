Васильева вслед за Бабкиной похудела после COVID-19

Актриса Татьяна Васильева нереально похудела после перенесенного коронавируса. На страничке в Instagram бренд-менеджера и организатора модных показов Фрола Буримского появилась видеозапись с актрисой. На кадрах Татьяна Васильева позирует в модном костюме. На голове у нее стильный розовый парик.

кадр из видео

Пользователи пришли в восторг от внешнего вида 73-летней звезды. «Женщина-огонь. Во всех смыслах», «Вот это я понимаю, красота так красота. Как же глазу любо смотреть на жизнь! Надоели эти однотипные перекроенные лица и тела», «Какая же она невероятная».

Отметим, что Татьяна Васильева перенесла не так давно коронавирусную инфекцию. Она делилась в соцсетях, что больницы столицы на тот момент были переполнены. Звезда отмечала, что каждый должен в это непростое время заботиться о своем здоровье.