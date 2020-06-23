Гузееву попросили поженить Харламова на шоу

Поклонники телеведущей программы «Давай поженимся!», которая выходит на Первом канале, Ларисы Гузеевой атаковали ее страничку в социальной сети Instagram. Они попросили звезду позвать на свою программу комика Гарика Харламова , который не так давно объявил о расставании с супругой актрисой Кристиной Асмус . Напомним, что вместе они были на протяжении восьми лет. У них есть общий ребенок.

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Гузееву атаковали вопросами про Харламова

«Лариса Андреевна! Добрый вечер! Вы слышали Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус. Вы позовете его к себе на «Давай поженимся?» «Лариса, вы просто обязаны теперь позаботиться о личной жизни одинокого Харламова».

Отметим, что в своих постах в Instagram Гарик Харламов часто подшучивает над Ларисой Гузеевой. Он размещает смешные ролики, где она выступает в главной роли.

В ответ Гузеева старается не реагировать, но пользователи часто ее провоцируют и задают вопросы относительно Харламова. Они спрашивают, почему именно ее он избрал предметом своих остроумных шуток.