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Ларису Гузееву попросили позвать расставшегося с Асмус Гарика Харламова на «Давай поженимся!» 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Гузееву попросили поженить Харламова на шоу
Фото: Teleprogramma.pro
Поклонники телеведущей программы «Давай поженимся!», которая выходит на Первом канале, Ларисы Гузеевой атаковали ее страничку в социальной сети Instagram. Они попросили звезду позвать на свою программу комика Гарика Харламова, который не так давно объявил о расставании с супругой актрисой Кристиной Асмус. Напомним, что вместе они были на протяжении восьми лет. У них есть общий ребенок.
@_larisa_guzeeva_
Гузееву атаковали вопросами про Харламова
«Лариса Андреевна! Добрый вечер! Вы слышали Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус. Вы позовете его к себе на «Давай поженимся?» «Лариса, вы просто обязаны теперь позаботиться о личной жизни одинокого Харламова».
Отметим, что в своих постах в Instagram Гарик Харламов часто подшучивает над Ларисой Гузеевой. Он размещает смешные ролики, где она выступает в главной роли.
В ответ Гузеева старается не реагировать, но пользователи часто ее провоцируют и задают вопросы относительно Харламова. Они спрашивают, почему именно ее он избрал предметом своих остроумных шуток.
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Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Лариса Гузеева
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