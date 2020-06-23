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Адвокат раскрыл подробности развода Асмус и Харламова 

Газета.Ru 3 часа назад
Адвокат раскрыл детали развода Асмус и Харламова
Фото: Газета.Ru
Адвокат Анатолий Кучерен, представляющий интересы Кристины Асмус, рассказал РЕН ТВ, что пара начала бракоразводный процесс полтора месяца назад.
По его словам, актриса и резидент Comedy Club Гарик Харламов начали подготовку документов еще "месяц-полтора" назад, однако произошла задержка из-за карантина.
В ближайшие дни, как отметил Кучерен, заявление будет подано. Комментировать причину развода он не стал, подчеркнув, что об этом могут говорить только сами Асмус и Харламов.
Адвокат рассказал, что они остаются в хороших отношениях и продолжают заниматься воспитанием дочери.
Ранее стало известно, что Асмус и Харламов разводятся. На своих страницах в Instagram звезды заявили, что не собираются раскрывать причины развода, но фильм "Текст" и самоизоляция не имеют отношения к этому решению.
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Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус , РЕН ТВ
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