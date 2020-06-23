Похоже, что семейство Газмановых знает какой-то секрет неувядающей молодости, но упорно скрывает его от публики. Про таких говорят: «Пьют кровь младенцев». А иначе как объяснить их великолепную физическую форму, сопряженную молодым задором и оптимизмом?

Своих поклонников они периодически балуют «клубничкой». То 68-летний Олег станцует в мини-трусиках возле бассейна не хуже Джанлука Вакки (а то и лучше, ведь наша звезда постарше будет). То 51-летняя Марина обнажится на камеру, да так красиво, что дух захватывает!

Чего только стоит ее последнее видео в Instagram, на котором она медленно под музыку снимает с себя перчатки-сетки. На самой знойной красотке при этом нет ничего кроме чарующего корсетного боди. От комментариев сего действа не удержались даже звезды. «С ума сойти от красоты твоей», — написала Алла Крутая.

Простые пользователи тоже завалили супругу народного артиста разнообразными отзывами. Одни пришли в восторг, написав: «Горячая женщина!», «Маринаааааа, я в обмороке восхищения! Экран вибрирует от вашей невероятной энергетики, манкости, женственности», «Фигурка, как у куколки».

Но немало нашлось и скептиков. «Выпендреж», — написал один фолловер. «А Олег не против, что вы так себя выставляете для всех?» — упрекнул другой. Муравьева заверила, что певец только за.