Гузееву просят найти невесту Харламову 

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева получила от своих поклонников необычную просьбу. В комментариях к одной из последних публикаций артистки в Instаgram одна из подписчиц попросила пригласить Гарика Харламова в эфир телепередачи "Давай поженимся!".
@_larisa_guzeeva_
Гузеева не стала отвечать на данный комментарий и пока никак не высказалась о произошедшем.
Напомним, что накануне стало известно о том, что комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе. У звездной пары есть также совместная дочь.
Ранее "Рамблер" писал о том, что блогер Лена Миро едко высказалась о звездном разводе.