Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гузееву просят найти невесту Харламову 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Гузееву просят найти невесту Харламову
Фото: @_larisa_guzeeva_
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева получила от своих поклонников необычную просьбу. В комментариях к одной из последних публикаций артистки в Instаgram одна из подписчиц попросила пригласить Гарика Харламова в эфир телепередачи "Давай поженимся!".
@_larisa_guzeeva_
Гузеева не стала отвечать на данный комментарий и пока никак не высказалась о произошедшем.
Напомним, что накануне стало известно о том, что комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе. У звездной пары есть также совместная дочь.
Ранее "Рамблер" писал о том, что блогер Лена Миро едко высказалась о звездном разводе.
Видео дня. Одежда, которая вас старит
Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Лариса Гузеева , Лена Миро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-супруга солиста «Иванушек» поразила голым фото
Экс-супруга солиста «Иванушек» поразила голым фото
«Превратились из озорной девушки в бабушку»
«Превратились из озорной девушки в бабушку»
Не на шутку растолстели
Не на шутку растолстели
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Российские звезды, рекламировавшие мошенников
04:21
Российские звезды, рекламировавшие мошенников
Звёзды
Что стало с мальчиком, усыновленным Овсиенко
03:22
Что стало с мальчиком, усыновленным Овсиенко
Звёзды Дети
Почему женщинам надо есть клубнику
02:55
Почему женщинам надо есть клубнику
Красота Еда
Одежда, которая вас старит
05:26
Одежда, которая вас старит
Мода Красота
Какой спорт полезен для любителей
06:02
Какой спорт полезен для любителей
Здоровье
Ксения Алферова показала красавца-родственника
03:02
Ксения Алферова показала красавца-родственника
Звёзды
На ком женат отец Дмитрия Маликова
03:13
На ком женат отец Дмитрия Маликова
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение