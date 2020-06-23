Гузееву просят найти невесту Харламову 

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Актриса и телеведущая Лариса Гузеева получила от своих поклонников необычную просьбу. В комментариях к одной из последних публикаций артистки в Instаgram одна из подписчиц попросила пригласить Гарика Харламова в эфир телепередачи "Давай поженимся!".

@_larisa_guzeeva_

Гузеева не стала отвечать на данный комментарий и пока никак не высказалась о произошедшем.