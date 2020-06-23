Васильева вслед за Бабкиной похудела после COVID-19 

Актриса Татьяна Васильева перенесла коронавирусную инфекцию и уже вернулась к работе. После заболевания артистка находится в прекрасной форме.
Свежая видеозапись с Татьяной Васильевой появилась на странице бренд-менеджера и организатора модных показов Фрола Буримского.
@frolburimskiy
Актриса позирует в брючном костюме и экстравагантном розовом парике. Подписчики Фрола оценили красоту Васильевой и выразили свой восторг в комментариях.
Напомним, что коронавирус также перенесла певица Надежда Бабкина, она тяжело болела и похудела на 20 килограммов. Сейчас звезда отлично выглядит.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Гузееву просят найти невесту Харламову.