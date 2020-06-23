Васильева вслед за Бабкиной похудела после COVID-19 

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Актриса Татьяна Васильева перенесла коронавирусную инфекцию и уже вернулась к работе. После заболевания артистка находится в прекрасной форме.

Свежая видеозапись с Татьяной Васильевой появилась на странице бренд-менеджера и организатора модных показов Фрола Буримского.

@frolburimskiy

Актриса позирует в брючном костюме и экстравагантном розовом парике. Подписчики Фрола оценили красоту Васильевой и выразили свой восторг в комментариях.