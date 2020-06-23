Адвокат открыл детали развода Харламова и Асмус 

Накануне стало известно, что комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус разводятся. Звездная пара объявила, что решение было принято давно, но они продолжат совместно воспитывать дочь и сохранят дружеские отношения.

Известный адвокат Анатолий Кучерена , который представляет интересы актрисы, сообщил, что бракоразводный процесс был запущен полтора месяца назад, но карантин его приостановил. Его слова передает телеканал РЕН ТВ. Сейчас документы уже готовы и будут поданы в соответствующие инстанции в ближайшее время.

Причину развода Анатолий Кучерена раскрывать не стал, сообщив, что об этом говорить могут только сами Харламов и Асмус.