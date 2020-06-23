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Адвокат открыл детали развода Харламова и Асмус 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Накануне стало известно, что комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус разводятся. Звездная пара объявила, что решение было принято давно, но они продолжат совместно воспитывать дочь и сохранят дружеские отношения.
Известный адвокат Анатолий Кучерена, который представляет интересы актрисы, сообщил, что бракоразводный процесс был запущен полтора месяца назад, но карантин его приостановил. Его слова передает телеканал РЕН ТВ. Сейчас документы уже готовы и будут поданы в соответствующие инстанции в ближайшее время.
Причину развода Анатолий Кучерена раскрывать не стал, сообщив, что об этом говорить могут только сами Харламов и Асмус.
Также поделился своим мнением о разводе актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале "Универ". По его мнению, Харламов и Асмус делают это не ради хайпа, а поступают, как два достойных человека. Его слова приводит Пятый канал.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Миро резко высказалась о разводе Харламова с Асмус.
Женский форум 13
Звёзды , Видео , Гарик Харламов , Виталий Гогунский , Кристина Асмус , Анатолий Кучерена , РЕН ТВ
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