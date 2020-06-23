Адвокат Ефремова опроверг сообщения о диагнозе

Защитник артиста Эльман Пашаев в беседе с «360» заявил, что эта информация не соответствует действительности.
«Если бы у него был хронический [алкоголизм — примечание «360»], то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актёром», — сказал Пашаев.
По его словам, СМИ так пишут в погоне за вниманием читателей. Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Позднее в его крови обнаружили следы алкоголя и наркотиков.