Адвокат Ефремова опроверг сообщения о диагнозе

Защитник артиста Эльман Пашаев в беседе с «360» заявил, что эта информация не соответствует действительности.

«Если бы у него был хронический [алкоголизм — примечание «360»], то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актёром», — сказал Пашаев.