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Адвокат Михаила Ефремова опроверг сообщения о хроническом алкоголизме актёра 

Говорит Москва 31 минуту назад
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о диагнозе
Фото: Кадр из видео
Защитник артиста Эльман Пашаев в беседе с «360» заявил, что эта информация не соответствует действительности.
«Если бы у него был хронический [алкоголизм — примечание «360»], то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актёром», — сказал Пашаев.
По его словам, СМИ так пишут в погоне за вниманием читателей. Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Позднее в его крови обнаружили следы алкоголя и наркотиков.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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