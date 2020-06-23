Семья Газмановых не устает удивлять поклонников. На этот раз жена известного российского музыканта решила порадовать подписчиков своей страницы в Instagram.

Марина Муравьева-Газманова записала видеоролик и показала поклонникам. На видео она медленно и красиво снимает сетчатые перчатки, при этом из одежды на ней только нижнее белье. Марина восхищает фанатов своей молодостью и красотой и совершенно не скрывает возраст — ей 51 год.