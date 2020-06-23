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51-летняя жена Газманова блеснула фигурой на камеру 

Екатерина Ёлкина 30 минут назад
Семья Газмановых не устает удивлять поклонников. На этот раз жена известного российского музыканта решила порадовать подписчиков своей страницы в Instagram.
Марина Муравьева-Газманова записала видеоролик и показала поклонникам. На видео она медленно и красиво снимает сетчатые перчатки, при этом из одежды на ней только нижнее белье. Марина восхищает фанатов своей молодостью и красотой и совершенно не скрывает возраст — ей 51 год.
В комментариях под видео отметились даже звезды, Алла Крутая и Ольга Орлова не удержались от комплиментов. Тем не менее кое-кто из подписчиков заметил, что Олег Газманов может быть против такого поведения жены. Ему ответила сама Марина, что он только за.
Ранее "Рамблер" писал о том, что адвокат раскрыл детали развода Харламова и Асмус.
Звёзды , Видео , Олег Газманов , Ольга Орлова
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