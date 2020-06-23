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Ангелина Вовк: «Осталась жить вопреки всем прогнозам медиков» 

Teleprogramma.pro и ещё 11 23 июня 2020
«Осталась жить вопреки всем прогнозам врачей»
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущая Ангелина Вовк в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему у нее нет детей. Причина кроется в том, что в юности у нее случилась внематочная беременность, которая привела к клинической смерти.
«Однажды я снималась в «Голубом огоньке» и мне стало плохо. Отвезли в больницу. Врач посмотрел на меня и сделал надрез в области живота. У меня было затуманенное сознание, ничего не понимала. Я была на грани жизни и смерти. Это была внематочная беременность. Это было ужасно. Я лежала вся в трубках. В носу, во рту. Я похудела за короткий промежуток времени на 20 килограммов. Меня на протяжении нескольких месяцев кормили через трубки».
Ангелина Вовк Как отметила звезда, врачи считали, что скоро она умрет. Однако ей удалось выкарабкаться.
По словам телеведущей, она сейчас старается больше думать о светлом и прекрасном.
«Я полгода лечилась. Осталась жить вопреки всем прогнозам медиков. Прошла через чудовищное испытание. Тогда же я пережила клиническую смерь. Муки были серьезные. И вдруг в один миг мне стало хорошо. У меня ничего не болело. Я увидела коридор, по которому лечу. Но меня откачали врачи. Из-за тех осложнений я больше уже не могла иметь детей. Мне прямо сказали, что это просто невозможно, чтобы я стала матерью. Моя жизнь, конечно, изменилась, но ничего сделать было уже нельзя»,
— заявила Вовк.
Ангелина Вовк — популярный в восьмидесятых годах прошлого века диктор Центрального телевидения. В 2019 году удостоена звания Народной артистки России.
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Звёзды , Другое , Как похудеть , Как похудеть , Ангелина Вовк
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