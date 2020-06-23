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Адвокат Ефремова выступил с опровержением 

Екатерина Ёлкина 4 часа назад
Адвокат Ефремова выступил с опровержением
Фото: РИА Новости
Защитник известного актера Михаила Ефремова — Эльман Пашаев — прокомментировал сообщения, появившиеся в прессе, о хроническом алкоголизме своего подзащитного и пожизненном лишении прав. Его слова передает "360".
Как сообщил адвокат, распространившиеся в СМИ данные не соответствуют действительности.
"Если бы у него был хронический, то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером", — привел аргумент Пашаев.
Напомним, что Михаил Ефремов вечером 8 июня стал виновником аварии в центре Москвы, в которой погиб водитель встречного автомобиля. В крови Ефремова были найдены следы алкоголя и других веществ. Сейчас актер находится под домашним арестом.
Ранее "Рамблер" писал о том, что адвокат раскрыл детали развода Харламова и Асмус.
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Звёзды , Михаил Ефремов
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