Адвокат Ефремова выступил с опровержением 

Защитник известного актера Михаила Ефремова — Эльман Пашаев — прокомментировал сообщения, появившиеся в прессе, о хроническом алкоголизме своего подзащитного и пожизненном лишении прав. Его слова передает "360".

Как сообщил адвокат, распространившиеся в СМИ данные не соответствуют действительности.

"Если бы у него был хронический, то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером", — привел аргумент Пашаев.

Напомним, что Михаил Ефремов вечером 8 июня стал виновником аварии в центре Москвы, в которой погиб водитель встречного автомобиля. В крови Ефремова были найдены следы алкоголя и других веществ. Сейчас актер находится под домашним арестом.