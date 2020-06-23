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Охлобыстин рассказал о последней беседе с Ефремовым 

Lenta.ru и ещё 1 23 июня 2020
Охлобыстин рассказал о последней беседе с Ефремовым
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Российский актер Иван Охлобыстин, друг Михаила Ефремова, рассказал о последней беседе с артистом перед смертельным ДТП и о его пьющем окружении. Его слова передает Starhit во вторник, 23 июня.
Охлобыстин отметил, что основательно общался с Ефремовым за неделю до аварии. Он передал ему пьесу «Пар», в которой Ефремов должен был принять участие. «А потом я уехал на дачу. И как раз, когда я был там, и случилась эта катастрофа. Сейчас он терзает себя. Нам не дают общаться, только через жену получается», — сказал актер.
Он также высказался о пьющем окружении Ефремова:
«Самое близкое окружение, в принципе, наоборот, непьющее. А вот, что касается театра, тех людей, которых мы не знаем, новообретенных знакомых, — они его потчевали. Да вся страна потчевала».
Охлобыстин отметил, что публике нравился «образ» Ефремова-алкоголика, «веселого, разбитного, вечно пьяного оппозиционера, хулигана».
«Он очень нравился стране. Но, как только случилась катастрофа, это все из положительного фактора превратилось в отрицательный»,
— объяснил он.
Ранее во вторник адвокат Эльман Пашаев опроверг версию о том, что заслуженный артист России Михаил Ефремов страдает хроническим алкоголизмом.
Ефремов устроил аварию в центре Москвы 8 июня в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП умер водитель фургона Сергей Захаров.
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Звёзды , Другое , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Сергей Захаров , StarHit
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