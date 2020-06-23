Однополые браки звезд, которые всех взбудоражили

В мире по-прежнему царит неоднозначное отношение к ЛГБТ-парам. Многие считают, что семейное счастье несовместимо с нетрадиционной ориентацией. Но перед стрелой Амура становится покорным не только возраст, но и пол. Никто не в силах повлиять на выбор, которое сделало само сердце.

Гомосексуальные пары живут вместе на протяжении десятков лет и успешно воспитывают детей. Становится нормой, когда в семье есть две мамы или два папы. Если все живут в любви и согласии, то ребенку неважно, кто их родители. Опыт самых ярких знаменитостей это подтверждает. Давайте выясним, кто счастлив в однополом браке и не стесняется выставлять свои отношения напоказ.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Элтон был первым из мира музыки, кто признался в своей бисексуальности. После такого заявления в 1976 году продажи его альбомов значительно снизились. Спустя восемь лет артист вступил в брак с Ренатой Блауэл, но их союз распался через четыре года. После развода Элтон Джон заявил уже о гомосексуальности. На тот период пришлась его борьба с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Пережить непростые времена звезде помог Дэвид Ферниш — канадский режиссер и продюсер. Они знакомы с 1993 года и на сегодняшний день являются одной из самых известных однополых пар. Официально их отношения скреплены с 2005 года, а в 2015 супруги повторили церемонию в знак 20-летия своего брака.

2. Стивен Фрай и Эллиот Спенсер

КТО?ЧТО?ГДЕ?

О гомосексуальных предпочтениях британского актера и писателя Стивена Фрая миру стало известно в 1997 году после выхода его автобиографии «Моав — умывальная чаша моя». В ней он подробно описал личные переживания на тему своих нетрадиционных взглядов. На пике карьеры, в начале 80-х, актер начал следовать целибату — полному отказу от сексуальных отношений. Такой опыт продлился до 1995 года, когда Стивен был на грани самоубийства, но внезапно познакомился с продавцом косметики Дэниэлом Коэном. Их роман положительно повлиял на психологическое и физическое состояние Фрая, однако в 2015 пара распалась. В том же году артист завел новые отношения со стендап-комиком Эллиотом Спенсером, который младше его на 30 лет. Через три месяца их отношения были оформлены официально.

3. Синтия Никсон и Кристин Маринони

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Звезда сериала «Секс в большом городе» прожила в традиционном браке 15 лет. После развода она познакомилась с Кристиной Маринони и осознала свои сексуальные предпочтения. Впервые девушки встретились на протестном родительском митинге, с которого обеих забрали в полицейский участок. Их сблизил ряд трудностей, и в 2009 году они объявили о помолвке. В 2011 избранница Синтии родила мальчика, а в следующем году пара поженилась.

4. Том Форд и Ричард Бакли

Один из самых известных дизайнеров Том Форд познакомился с будущим мужем Ричардом Бакли, автором элитных изданий, в 1986 году в лифте редакции журнала Women’s Wear Daily. Они прониклись друг к другу чувствами в первый день встречи и уже через месяц начали жить вместе. Пара прошла через многое: в 1989 у Бакли обнаружили рак горла.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Он победил болезнь благодаря поддержке Форда, который не отвернулся от избранника в отличие многих друзей, сторонящихся Ричарда из-за диагноза. В 2012 году в их семье появился усыновленный ребенок, а в 2014 пара официально вступила в брак. На сегодняшний день она является одной из самых крепких гей-пар, известных общественности.

5. Даррен Хейз и Ричард Каллен

Даррен Хейз, участник австралийской поп-группы Savage Garden, был женат на своей школьной возлюбленной, визажистке Колби Тейлор.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

После развода его атаковала многотысячная армия поклонниц, где каждая девушка мечтала занять место бывшей супруги. В начале нулевых Хейз заявил о гомосексуальной ориентации, а в 2005 начал отношения с мультипликатором Ричардом Калленом. Через год они узаконили свои отношения. Даррен и Колби остаются в дружеских отношениях и по сей день.

6. Аманда Нунис и Нина Ансарофф

На протяжение 13 лет никто не мог нокаутировать непобедимого Киборга — бразильянку Кристиану Жустину.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Это удалось лишь Аманде Нунис в 2018 году. Новая чемпионка в двух весовых категориях самой престижной организации смешанных единоборств UFC сообщила всему миру о предстоящей помолвке. Ее избранницей стала подруга и спарринг-партнер Нина Ансарофф. Она также является бойцом UFC и планирует завоевать чемпионский пояс.

Джоди Фостер является двукратным лауреатом премии «Оскар» и обладательницей трех «Золотых глобусов».

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Несмотря на свою известность и наличие двух детей, ей удавалось долгое время скрывать личную жизнь от журналистов. Однажды ее брат заявил о том, что Джоди делала ЭКО. В 2007 году стало известно и о сексуальных предпочтениях актрисы — ее связывали 14-летние отношения с продюсером Сидни Бернард, которые вскоре завершились. В 2014 году Фостер вступила в брак со своей коллегой по цеху актрисой Александрой Хедисон.

Популярный американский сериал «Оранжевый — хит сезона» не только завоевал мировые рейтинги, но и изменил жизнь, как минимум, двух людей.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Сценарист сериала Лорен Морелли прониклась дружескими отношениями к исполнительнице одной из главных ролей Самире Уайли, которые вскоре переросли в романтические. Ради возлюбленной Лорен ушла от супруга и в 2016 году девушки сыграли свадьбу, на которой появились в классических белых платьях.

9. Эллен Дедженерес и Порша де Росси

Актриса Порша де Росси знала о своей гомосексуальности с 16-летнего возраста. Переехав в США, чтобы сниматься в кино, в 1996 году она заключила формальный брак ради оформления грин-карты.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Спустя три года состоялся развод, а в 2004 году Порша начала отношения с телеведущей Эллен Дедженерес. Пара скрывала свою связь четыре года, а в 2008 сыграла свадьбу. Позже Росси взяла фамилию супруги, а свою старую использует только на съемках.

А как вы относитесь к однополым бракам?