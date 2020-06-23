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Домогарова затравили в Сети из-за Ефремова 

Lenta.ru и ещё 4 3 часа назад
Домогарова затравили в Сети из-за Ефремова
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Актер Александр Домогаров заявил, что его «затравили народные массы», из-за чего он отказался давать интервью газете «Комсомольская правда». Артист обвинил журналистов в искажении истины.
«В связи с травлей у "народной массы" я не расположен давать интервью для "народных масс". Издания искажают истину. Ваше обращение ко мне считаю высшим проявлением лицемерия и предательства! Вы не люди»,
— заявил Домогаров.
Он пожелал, чтобы журналистам «воздалось» и попросил более его никогда не беспокоить.
Ранее Домогаров обличил критиков Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы в состоянии алкогольного опьянения. Он сказал, что ситуация с актером показала отношение общества «людей», и у него — богемы и артиста — теперь нет никакого желания выходить на сцену к зрителям, к которым он никогда больше не будет чувствовать уважения.
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Звёзды , Другое , Александр Домогаров , Михаил Ефремов , Комсомольская правда
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