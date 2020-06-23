Домогарова затравили в Сети из-за Ефремова 

Актер Александр Домогаров заявил, что его «затравили народные массы», из-за чего он отказался давать интервью газете «Комсомольская правда». Артист обвинил журналистов в искажении истины.

«В связи с травлей у "народной массы" я не расположен давать интервью для "народных масс". Издания искажают истину. Ваше обращение ко мне считаю высшим проявлением лицемерия и предательства! Вы не люди»,

— заявил Домогаров.

Он пожелал, чтобы журналистам «воздалось» и попросил более его никогда не беспокоить.