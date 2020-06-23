Звезда сериала «Универ» объявил о разводе с женой 

О расставании с супругой Алексей Гаврилов сообщил в соцсетях.

36-летний исполнитель роли Гоши в сериалах «Универ» и «СашаТаня» объявил о разводе с женой, инструктором по йоге Мариной Мальниковой. Пара пожелексей в 2015 году, а два года назад у них родился сын Соломон.

Я хочу помнить тебя такой, С яркой улыбкой, которую полюбил. Мы прошли этот путь с тобой. Через счастье, радость и дорожную пыль. Я тебе благодарен за сына. И за тысячи мгновений счастья. Давай теперь пройдем путь друзей и папы с мамой. Если как пара мы попали в ненастье. Я желаю тебе Вселенской Любви. И обрести все то, что я не смог дать. Храни тебя Бог в твоем пути. Годы жизни с тобой буду помнить, как небес Благодать… Посвящаю уникальной и неповторимой @marina_lemar P. S. Прошу всех, чем меньше будет обсуждения и осуждения, тем будет лучше для нас, пошлите нам свою позитивную энергию и добро вернётся к Вам океаном любви!

— написал Алексей.

(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)

«До слез тронуло, благодарю», — написала в комментариях Марина. К слову, она также обратилась в соцсетях к экс-супругу.

Мы больше не пара. Не муж и жена. Нет, это не эмоционально принятое решение. Это взвешенное решение двух взрослых людей. Да, мы перепробовали все, поэтому не нужно писать «это просто такой период» или «попробуйте еще вот это нам помогло». Решение принято и оно устраивает обоих. Да, у нас есть семейная терапия и цель ее сейчас не сохранение семьи, а качественное ее завершение и бережное отношение к ребеенку. Так что не переживайте за Сола, у него особо ни чего не поменялось, также двое любящих родителя. Не будет ни каких подробностей и полоскание нижнего белья. Я люблю Алексея и с большой благодарностью отношусь к нему. Мы друзья надеюсь ими и останемся. Поэтому наше останется при нас. Есть ощущение завершенности. Словно наше время как пары закончилось и мы все друг другу дали. Так бывает. В таком случае оставаться вместе значит обманывать себя,

— поделилась Марина.

Отметим, что после регистрации брака пара взяла фамилию Лемар, соединив начало своих имен.