«Я испытывал к ней дикую страсть, как наваждение»

Художник рассказал WomanHit.ru о драматичных отношениях с женщиной, которая его тайно приворожила.

В жизни художника Никаса Сафронова чего только ни приключалось — он резал вены от несчастной любви, его даже хотели съесть людоеды Амазонии. А еще живописец столкнулся с колдовством. Оказалось, что женщина, с которой он встречался, приворожила его с помощью магии!

— Больше двадцати лет назад мы с моим близким другом Валентином Гафтом встречали в одном из столичных аэропортов его дочь, — рассказал WomanHit.ru Никас. — И там, в аэропорту, Валя познакомился с девушкой. Подходит ко мне и говорит: «Никасевич, она прямо твоя!» Он меня ей представил, мы обменялись телефонами. Я позвонил ей в этот же вечер, но она не ответила. На следующий день ситуация повторилась. Во мне взыграло самолюбие: «Что же такое? Почему я не могу ее найти?»

— В итоге вы дозвонились?

— Только на третий день. Мы встретились, у нас завязались романтические отношения. Но общение не было гладким. У нас периодически возникали какие-то трения. Помню, во время очередной ссоры сказал ей: «Все, я ухожу». На что она совершенно спокойным тоном ответила: «Твое право: уходи!» Я ушел, но почему-то все время хотел вернуться. Еду мимо ее дома, а у меня сердце из груди выскакивает. В один из дней решил прийти к ней без предупреждения. Думал, что поймаю ее с другим мужиком. Но нет: никого не было, она была одна. У нас снова начались отношения. Я испытывал к ней дикую страсть, безумное желание, словно наваждение какое-то. Я не мог понять, что со мной происходит. При этом у нас регулярно возникали скандалы. Я уходил, но и страдал без нее. Спустя время она мне сказала: «Давай, женись!», но я не мог этого сделать.

— Почему?

— В тот момент я еще состоял в официальном браке, у меня была жена-итальянка. В общем, разводиться я не собирался. Перед Новым годом президент России на тот момент Борис Ельцин устроил в Кремле новогоднюю елку для известных людей, на которую пригласил и меня, так как всегда очень уважал мое творчество. Не пойти на прием к президенту я не мог. Позвонил своей возлюбленной, сообщил, что Новый год встречу в Кремле, но сразу после боя курантов приеду к ней. Она ничего не хотела слышать, устроила скандал и поставила ультиматум: «Если Новый год мы не будем встречать вместе, можешь не приезжать!» Я обиделся и решил с ней больше не встречаться. Терпел больше трех месяцев, страдал страшно, но со временем стал от нее как-то отходить. Вдруг она мне звонит: «Я, как и обещала, сделала визитки с твоим изображением. Давай встретимся, передам их».

— Вы поехали?

— Я к тому времени несколько остыл, но внутреннее желание увидеться с ней осталось. Приехал, она отдала мне визитки. И вдруг я понял, что передо мной совершенно другая девушка: не та, чей образ я рисовал в своем воображении. Она была косноязычной, от нее невкусно пахло. У нас в тот вечер случилась близость, которая привела меня в еще большее замешательство. Я не понимал, как я мог хотеть ее раньше. Только спустя время ее подруга мне сказала, что она ворожит и колдует. Подбрасывала мне в еду какое-то зелье. Я в такие вещи до этого не слишком верил, но тут убедился, что они существуют.

— Как вы стали общаться после этого?

— В тот момент я прекратил с ней все отношения, больше не хотел видеться. Но спустя несколько лет она объявилась сама. Позвонила из Киева: «Помоги мне, меня упрятали в сумасшедший дом!» Я стал спрашивать, что случилось, но неожиданно связь прервалась. Вдруг она звонит снова и начинает говорить разные гадости в мой адрес. Выпалила и бросила трубку. Больше я ее не слышал. Оказалось, что она сошла с ума. Не из-за меня, конечно — после того, как мы расстались, прошло много лет. Видимо, тех людей, которые занимаются черной магией и ворожбой, зачастую ожидает подобный конец.