Продюсер Олеся Сазыкина заявила, что Харламов обладает скверным характером, поэтому даже восемь лет с ним выдержать — это подвиг. А адвокат Анатолий Кучера признался, что супруги еще месяц назад решили развестись. По его словам, молодых людей к этому решению подтолкнул карантин. Также есть версия, что отношения у Гарика с супругой разладились во время ремонта в доме год назад. Начитавшись за день в Интернете множество версий происходящего, юморист решил опровергнуть самые странные по его мнению варианты причин развода.

Сначала Харламов высмеял предположение Станислава Белковского , что звездную семью разрушил не только коронавирус, но и разные политические взгляды.

«Ну понеслась! Господин Белковский, вы вроде известный политолог. Вас слушают люди. Зачем эти идиотские вбросы? Мы разводимся из-за поправок в конституцию? Вы серьезно?»

— написал юморист.

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Также его поразили предположения, что он ушел от Асмус из-за другой женщины. Якобы ему понравилась Ксюша из «Уральских пельменей». Артист выразил удивление увидев якобы их переписку, которой в реальности не было.

«Я не знаю кто такой Леня (видимо, царь Леонид из Спарты) и с каким Харлой он переписывался, но версия не совсем точна! На самом деле весь карантин я смотрел Губку Боба и думал об их капитане»,

— высмеял происходящее Харламов.

Поклонники оценили юмор звезды. Многие поддержали его в этот сложный период. Напомним, что у юмориста и его жены подрастает дочка Анастасия. Они хотят остаться друзьями ради своей наследницы.