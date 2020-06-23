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Гарик Харламов отреагировал на предположения о причинах его развода с Асмус 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Завершение карантина подтолкнуло звезд признаться, что в их семьях отношения ухудшились. Так Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков, как оказалось, расстались после шести лет брака. Также больше не живут вместе Кристина Асмус и Гарик Харламов. Поклонники пары были шокированы такими новостями. Некоторые все еще надеются, что резидент Comedy Club просто пошутил. Однако в Сети вскоре появились подробности их размолвки.
Продюсер Олеся Сазыкина заявила, что Харламов обладает скверным характером, поэтому даже восемь лет с ним выдержать — это подвиг. А адвокат Анатолий Кучера признался, что супруги еще месяц назад решили развестись. По его словам, молодых людей к этому решению подтолкнул карантин. Также есть версия, что отношения у Гарика с супругой разладились во время ремонта в доме год назад. Начитавшись за день в Интернете множество версий происходящего, юморист решил опровергнуть самые странные по его мнению варианты причин развода.
Сначала Харламов высмеял предположение Станислава Белковского, что звездную семью разрушил не только коронавирус, но и разные политические взгляды.
«Ну понеслась! Господин Белковский, вы вроде известный политолог. Вас слушают люди. Зачем эти идиотские вбросы? Мы разводимся из-за поправок в конституцию? Вы серьезно?»
— написал юморист.
Teleprogramma.pro
Также его поразили предположения, что он ушел от Асмус из-за другой женщины. Якобы ему понравилась Ксюша из «Уральских пельменей». Артист выразил удивление увидев якобы их переписку, которой в реальности не было.
«Я не знаю кто такой Леня (видимо, царь Леонид из Спарты) и с каким Харлой он переписывался, но версия не совсем точна! На самом деле весь карантин я смотрел Губку Боба и думал об их капитане»,
— высмеял происходящее Харламов.
Поклонники оценили юмор звезды. Многие поддержали его в этот сложный период. Напомним, что у юмориста и его жены подрастает дочка Анастасия. Они хотят остаться друзьями ради своей наследницы.
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Звёзды , Видео , Гарик Харламов , Дмитрий Исхаков , Олеся Сазыкина , Станислав Белковский , Кристина Асмус , Полина Гагарина
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