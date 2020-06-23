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«Скелеты в шкафу»: Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова 

Мира Маркина 3 часа назад
В беседе с "Пятым каналом" Иосиф Пригожин прокомментировал заявление Кристины Асмус о разводе с Гариком Харламовым.
«Чужая душа — потемки. <…> Я не думаю, что причиной является карантин. Что в карантине, что вне карантина, отношения могут меняться»,
— объяснил продюсер, добавив, что у каждого есть "скелеты в шкафу".
О разводе с комиком актриса сообщила 22 июня на своей странице в Instagram. По словам Асмус, к этому решению они с Харламовым пришли около года назад.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Миро резко высказалась о разводе Харламова и Асмус.
Звёзды , Видео , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Иосиф Пригожин , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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