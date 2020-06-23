«Чужая душа — потемки. <…> Я не думаю, что причиной является карантин. Что в карантине, что вне карантина, отношения могут меняться»,

— объяснил продюсер, добавив, что у каждого есть "скелеты в шкафу".

О разводе с комиком актриса сообщила 22 июня на своей странице в Instagram. По словам Асмус, к этому решению они с Харламовым пришли около года назад.