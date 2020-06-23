Харламов высмеял слухи об их разводе с Асмус

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Харламов высмеял чужие домыслы об их разводе с Асмус 

Мира Маркина 2 часа назад
Гарик Харламов высмеял домыслы посторонних людей о причине их развода с Кристиной Асмус.
На днях в своих социальных сетях звезды заявили о том, что приняли решение развестись. Внезапная новость шокировала поклонников пары, а в Сети тут же появились подробности их расставания.
Так, продюсер Олеся Сазыкина рассказала, что Асмус пришлось сбежать от Харламова из-за его скверного характера. Адвокат Анатолий Кучера, в свою очередь, сообщил о том, что юморист и актриса решили развестись еще месяц назад. По словам юриста, повод для разрыва появился во время карантина.
Помимо этого, ходят слухи, что отношения между Харламовым и Асмус разладились еще год назад во время ремонта.
Резидент Comedy Club изучил домыслы людей и решил их прокомментировать. В частности, Харламова возмутили слова Станислава Белковского, который заявил, что звездную семью разрушил не только коронавирус, но и политические противоречия:
«Ну понеслась! Господин Белковский, вы вроде известный политолог. Вас слушают люди. Зачем эти идиотские вбросы? Мы разводимся из-за поправок в конституцию? Вы серьезно?».
Кроме того, юмориста поразило предположение о том, что он оставил Асмус ради другой женщины. В Сети появилась информация о том, что он влюбился в Ксюшу из "Уральских пельменей". Артист увидел переписку, в которой он сообщает об этому некоему Лене:
«Я не знаю кто такой Леня (видимо, царь Леонид из Спарты) и с каким Харлой он переписывался, но версия не совсем точна! На самом деле весь карантин я смотрел Губку Боба и думал об их капитане».
Поклонники Харламова оценили юмор звезды. Многие поддержали артиста в этот непростой период.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Асмус заявила о разводе с Харламовым.
Женский форум 7
Звёзды , Видео , Гарик Харламов , Олеся Сазыкина , Станислав Белковский , Кристина Асмус
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